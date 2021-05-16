Сёмин отреагировал на слова Алаева. Генсек РФС назвал Россию флагманом мирового футбола

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова генерального секретаря РФС Александра Алаева, который выразил мнение, что Россия, на данный момент, является флагманом мирового футбола.

«Алаев имел полное право сказать, что российский футбол является флагманом мирового футбола. Вспомните, как мы организовали чемпионат мира в 2018 году — страна может гордиться этим событием. За последние 30 лет я побывал на многих ЧМ, но такой организации и прекрасных стадионов, как в России, не было нигде. Уверен, что и Евро в Санкт-Петербурге пройдёт на высшем уровне. Россия — действительно флагман мирового футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.