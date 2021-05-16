«Химки» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Химки» — «Сочи». Встреча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Сочи» на «Чемпионате»
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Сочи».
«Сочи» в 29 матчах набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Напомним, сочинцы могут занять итоговое третье место в таблице, если в параллельных матчах «Локомотив» и «Рубин» не смогут выиграть. «Химки» (44) — на восьмом месте.
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