«Уфа» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Арсенал» на «Чемпионате»
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Сочи».
Тульский «Арсенал» в 29 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки борются за сохранение места в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. «Уфа» (22), занимающая 14-е место, также борется за выживание.
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