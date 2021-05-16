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«Кристал Пэлас» дома вырвал победу у «Астон Виллы» в матче 36-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» дома вырвал победу у «Астон Виллы» в матче 36-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» состоялся матч 36-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 17-й минуте матча – полузащитник гостей Джон Макгинн точно пробил на забегании в правый угол ворот. Счёт на 32-й минуте сравнял нападающий хозяев Кристиан Бентеке. Через две минуты Анвар Эль-Гази вывел «Астон Виллу» вперёд, забив со скидки Олли Уоткинса.

Во второй раз сравнять цифры на табло хозяевам удалось лишь во втором тайме — на 75-й минуте нападающий «Кристал» Уилфрид Заха забил гол с передачи Эберечи Эзе. Финальную точку в матче на 84-й минуте поставил защитник хозяев Тайрик Митчелл.

«Кристал Пэлас» в 36 матчах набрал 44 очка и поднялся с 14-го места на 13-е в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке, набрав 49 очков.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Макгинн – 17'   1:1 Бентеке – 32'   1:2 Эль-Гази – 34'   2:2 Заха – 75'   3:2 Митчелл – 84'
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