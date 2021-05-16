Шварц: только раз за последние года «Динамо» набрало больше очков в сезоне

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 3:2 в заключительном туре РПЛ, Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги сезона для бело-голубых.



«Хочу поблагодарить сотрудников и персонал „Динамо“ за эти семь месяцев плодотворной работы. За доверие. С молодой командой мы добились высоких целей и результатов. Спасибо СМИ за то, что освещали нашу работу. Мы всю неделю говорили о том, что нам важно закончить сезон на мажорной ноте. Нам противостоял серьёзный соперник. В первом тайме игра нас не особо устраивала. Нам удалось перевернуть игру. Благодарен команде за характер и стиль игры. Хотели порадовать болельщиков. Рад тому факту, что удалось завершить чемпионат с 50 очками. Только один раз „Динамо“ удавалось набрать больше за последние несколько лет. Мы заложили хороший фундамент по итогам сезона, который будем использовать в будущем с пользой для себя.



В перерыве обратили внимание на то, чтобы мы играли быстрее. Кардинально ничего не меняли. Просили включить дополнительные скорости, просили вступать в отбор сразу после потери мяча. Это хорошо получалось.



Захарян — очень важный игрок, игрок мастеровитый. Хорошо себя проявляет в обороне и атаке. Грулёв? Нам нужно было просить свежие силы в бой, нужен был новый импульс. Поэтому выпустили на замены свежих игроков. Грулев и Клинтон оправдали наши ожидания. Рад, что у Вячеслава всё получилось с реализацией.



Ни с каким клубом я не вёл переговоров. Видел информацию, что я контактирую с Шальке, но это не так», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



ЦСКА закончил турнир на 6-м месте с 50 очками. «Динамо» финишировало на 7-й строчке также с 50 очками.