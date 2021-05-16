«Уфа» обыграла «Арсенал» в отложенном на 2 часа матче, «Ротор» вылетел из РПЛ

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал».Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. Начало матча было перенесено с 14:00 мск на 16:00 мск в связи с погодными условиями.

На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Уфы» Олег Иванов. После розыгрыша штрафного и навеса Морица Бауэра Иванов выиграл позиционную борьбу и от угла вратарской головой переправил мяч под ближнюю штангу. На 33-й минуте Эванс Кангва сравнял счёт. Александр Ломовицкий с правого фланга закрутил мяч к линии вратарской, где Кангва перепрыгнул защитника и головой по дуге пробил в дальний угол мимо Александра Беленова.

На 43-й минуте защитник туляков Максим Беляев после навеса «Уфы» с углового и удара Тимура Жамалетдинова неловко подставил голову, срезав мяч в собственные ворота. Егор Шамов такого не ожидал и лишь чуть-чуть зацепил мяч, после чего тот юркнул в сетку. На 52-й минуте защитник «Арсенала» Гиа Григалава пнул Бауэра и был удалён с поля, получив прямую красную карточку.

«Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) — 14-й. «Ротор» (22) опустился на 15-е место и вылетел из РПЛ.