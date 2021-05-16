Арбитр Федотов – об удалении Карпина: он бы не кидал в судей бутылку – он же не идиот!

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошёл в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (1:3). Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил удаление из-за броска бутылкой.
«Информацию Матюнин получал от резервного, это его инициатива. А вдаваться в подробности не стал. А по Карпину вопрос от чего он кинул? Опытный резервный бы на такое внимание не обратил. Кинул и кинул, попросили бы быть поспокойнее. Опытный судья на такое бы внимание не обратил. Вряд ли это посчитал Кукуляк. А чудак посчитал, что кинули в него. Конечно, Карпин бы не кидал в судей бутылку, он же не идиот! Если это был какой-то молодой арбитр, то понятно: хотел выслужиться. А если Кукуляк, то он просто дурак», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 мая 2021
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