Слуцкий: играть в декабре в -17 вечером, а в +36 днём, наверное, не совсем логично

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Ротором» (1:1).

«Не получалось забить больше, хотя имели огромное количество моментов, огромное количество ударов. Обычно из этих позиций – сколько моментов имели Бакаев, Макаров – они обычно выжимают гораздо больше. Но я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение, все это сказалось. Поэтому по идее матч, который должен был для нас складываться легко, судя по рисунку, по ходу, по моментам, получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время.

Не было ли у клуба желания перенести совместно с лигой матчи на вечернее время? Согласен, мы играем в декабре в Саранске при -17 в семь вечера, а в +36 мы играем в два часа дня. Наверное, не совсем логично, но этот вопрос точно не в моей компетенции», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».