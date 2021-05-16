Газизов: не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не ждёт от «Спартака» серебряной медали.

«Я не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль. Я вообще рассчитываю только на себя и на своих близких. Мало менеджеров, кто проходил такой путь. Сначала за титул боролся, а потом бился за выживание. Итог? Смотрите в таблицу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Газизов покинул «Спартак» в декабре. Он проработал в должности гендиректора московского клуба 153 дня.

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2. «Спартак» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.