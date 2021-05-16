Голевые качели на юге Лондона. Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» состоялся матч 36-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.



Счёт был открыт на 17-й минуте матча – полузащитник гостей Джон Макгинн точно пробил на забегании в правый угол ворот.

На 32-й минуте уравнял шансы команд нападающий хозяев Кристиан Бентеке который, находясь у угла вратарской, головой вколотил мяч в дальний угол.

Однако уже через две минуты «львы» снова вышли вперёд — вингер Анвар Эль-Гази первым среагировал на скидку Олли Уоткинса и в касание переправил мяч за линию ворот.



Во второй раз сравнять цифры на табло хозяевам удалось ближе к концу второго тайма — на 75-й минуте нападающий «стекольщиков» Уилфрид Заха благодаря рикошету от ноги защитника вновь огорчил Эмилиано Мартинеса.



Победу «Кристал Пэласу» на 84-й минуте принёс защитник Тайрик Митчелл, который среагировал на неудачный удар Эберечи Эзе и плечом подправил мяч в правый угол ворот.

Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»

«Кристал Пэлас» в 36 матчах набрал 44 очка и поднялся на 13-е в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (49) — 11-м месте.

«Кристал Пэлас» располагается в лондонском боро Кройдона, что на юге столицы Великобритании.