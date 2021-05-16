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«Севилья» могла обогнать «Барселону», но разгромно проиграла «Вильярреалу»

«Севилья» могла обогнать «Барселону», но разгромно проиграла «Вильярреалу»
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Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Севилью». Встреча проходила на стадионе « Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 4:0. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Гуильермо Куадра Фернандес.

Главным героем матча стал нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка, ранее выступавший в составе «Севильи». Колумбийский форвард оформил хет-трик в ворота своей бывшей команды. Ещё один гол «жёлтой субмарины» забил Жерар Морено. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу хозяев.

«Севилья», набрав 74 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В случае победы, команда могла бы обойти в таблице «Барселону», которая оступилась в матче с «Сельтой» (1:2). Но поражение не позволило «нервионцам» подняться выше четвёртой строчки. «Вильярреал» (58) — на седьмом месте.

Испания - Примера . 37-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Бакка – 34'     2:0 Бакка – 47'     3:0