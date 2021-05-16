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«Эвертон» дома проиграл «Шеффилд Юнайтед»

«Эвертон» дома проиграл «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся заключительный матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на седьмой минуте матча — защитник «Шеффилда» Джек Робинсон с левого фланга вошёл в штрафную, обыграл соперника и покатил мяч вдоль линии вратарской, где нападающий Дэниэл Джебиссон успел на замыкание и ударом в касание отправил мяч в сетку.

Видео гола Дэниэла Джебиссона

Подопечные Карло Анчелотти в 36 матчах набрали 56 очков и остались на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, потеряв даже математические шансы на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон. «Шеффилд Юнайтед» (20) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Джебиссон – 7'
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