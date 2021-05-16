Гол вратаря на последних секундах — в видеообзоре матча «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.



На 15-й минуте нападающий «дроздов» Хал Робсон-Кану получил, находясь у линии штрафной, отличную передачу от полузащитника Матеуса Перейры и вошёл в неё и с острого угла неотразимо пробил под дальнюю штангу.



Гости сравняли счёт на 33-й минуте — нападающий «Ливерпуля» Садио Мане успешно поборолся за мяч у чужой штрафной и выкатил его на Мохамеда Салаха, который, находясь практически на углу штрафной, ювелирным обводящим ударом послал мяч под дальнюю штангу.



Победный гол на 95-й минуте забил голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, головой замкнувший подачу с углового.

Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»

Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.