Юрген Клопп прокомментировал волевую победу «Ливерпуля» в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волевую победу своих подопечных в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:1).



«Этот матч — наш сезон в двух словах. Мы хорошо начали его, но нас наказали за первую же ошибку, а потом нам пришлось работать как сумасшедшим. Но соперника было очень сложно перебороть. У нас были опасные удары в исполнении Тьяго и Джини Вейналдума, мы продолжали играть в футбол, но это действительно трудно делать в матчах с такими командами. „Вест Бромвич“ отлично защищается, у них превосходный настрой, они бьются в каждом эпизоде. Но в конце концов нам помог Алиссон, потрясающе!



Наш вратарь сделал невероятный удар головой, я никогда не видел ничего подобного, шикарная техника. Я не был уверен, что я не сплю. Мы очень близки с Алисоном и точно знаем, что это значит для него. Это выдающееся, действительно трогательное событие. Это всего лишь футбол, но он значит для нас весь мир.



Мы всё ещё участвуем в гонке за топ-4. Это всё, что мы можем сделать. В среду будет точно такой же бой с „Бёрнли“. Мы должны посмотреть, кто может и не может сыграть с бордовыми. Нам важно убедиться, что мы готовы к „Бернли“. Сегодня „Вест Бромвич“ отдал всё, что у них было. Они показали надлежащий профессионализм и сделали этот матч невероятно трудным для нас. Хорошо, что всё хорошо кончается», — цитирует Клоппа BBC.

Видео победного гола «Ливерпуля» в матче с «Вест Бромвичем»

Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.