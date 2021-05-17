Сёмин — о возможном уходе Мухина: должны быть правила для всей лиги в интересах футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Максима Мухина из стана железнодорожников.



«Всё может быть. В этой ситуации, наверное, должны быть какие-то правила для всей лиги. Правила должны быть в интересах футбола. Молодой игрок — как он переходит, когда он переходит, какие деньги за него выплачиваются. Если у Мухина стоит в контракте сумма 15 миллионов рублей, конечно, его купят, заберёт любой другой клуб. Любой предложит ему более высокую зарплату. В данной ситуации, может, какой-то клуб и воспользовался. Все говорят, что это ЦСКА, но пока мы не знаем. Конечно, это была ошибка прежних руководителей, которые так составили контракт. С другой стороны, все должны сесть за стол и определить правила для всех — как переходит игрок, за какую сумму, за какие проценты. А иначе так же будут переходы. Иосифов куда-то ушёл, Мухин перейдёт. Так и будут эти истории» — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Мухин согласовал контракт с ЦСКА, рассчитанный на пять лет, до конца сезона-2025/2026.