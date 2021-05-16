«Скверное, недальновидное решение». Геркус — о согласовании контракта Мухина с ЦСКА

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость о согласовании контракта между полузащитником железнодорожников Максимом Мухиным и ЦСКА.

«Мухин и лояльность. Обычно я в таких ситуациях на стороне клуба. И этот случай — не исключение. Итак, что мы имеем? Парень перешёл из «Крыльев Советов» в систему «Локомотива». Подписал контракт до 2023 года. Хорошо заиграл в «Казанке» и стал привлекаться к основе. 8 ноября дебютировал. Получил тот самый шанс, ради которого переходил. Которого ждут десятки и сотни молодых парней. Сыграл даже в Лиге чемпионов. Играл бок о бок с лучшим опорником чемпионата и лучшими центральными защитниками. Не просто в команде, а в команде, которая четыре года уже в топ-2 в России. Рос, получал опыт и уверенность. Вызвался в сборную и завоевал первый трофей.



Парень — молодец, но главные молодцы — это клуб, главный тренер и остальные тренеры, партнёры по команде и болельщики. И вот после счастливой истории успеха, сбывшейся мечты мы читаем: «Хочет уйти, им интересуются». Понятно, что агент продаёт эту историю, предлагает игрока всей Москве — работа такая. Но сам-то Максим? Журналисты? Вы-то чего?



Зарплата маленькая? Не смешите. К чему это? Когда подписывал контракт многолетний, была нормальной, а тут стала маленькой? Уважайте контракт. Не нравятся условия? Доиграй до конца контракта год — тебе 19 лет всего. Следующим летом будешь свободным агентом, получишь подъёмные и рыночную зарплату. Клуб ведёт себя неактивно? Это как? Парень выходит в старте в финале Кубка. Куда активнее? И что же делает наш герой? Он позволяет себе думать, что его «недооценивают», собирается расторгать контракт и уходить в другой клуб, к другому тренеру (про которого ещё сто раз нужно подумать, надолго ли он там), в другую схему, к другим партнёрам по команде, другим болельщикам.



Скверное решение. Неочевидное, недальновидное и очень неуважительное к клубу «Локомотив». Когда молодые игроки уходят к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за денег — это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом», — написал Геркус в своём телеграм-канале.