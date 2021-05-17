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Глава DFB, сравнивший коллегу с нацистским судьёй, покинул свой пост

Глава DFB, сравнивший коллегу с нацистским судьёй, покинул свой пост
Футбол / Германия 0

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер покинул свой пост, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, ранее Келлер сравнил своего заместителя с известным нацистским судьёй Роландом Фрейслером. В начале мая высказывания Келлера рассматривались на заседании ассоциации.

«Мой поступок была постыдным для DFB, но моя отставка не решит проблем внутри организации и футбола. Я бы хотел поблагодарить всех, кто оказал мне доверие и поддержал меня. Это касается как представителей любительских команд, так и лиц из профессиональных клубов. Для меня было честью служить футболу по мере своих возможностей», — отметил Келлер в прощальном заявлении.

Напомним, Келлер возглавлял DFB с сентября 2019 года.

Глава Немецкого футбольного союза сравнил заместителя с нацистским судьёй
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