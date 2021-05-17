Артём Дзюба получил высшую оценку от WhoScored после покера «Тамбову»

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшим игроком тура стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба, получивший максимальную оценку 10,0 за четыре гола в ворота «Тамбова». В состав также вошёл его партнёр по команде Алексей Сутормин, трое представителей «Локомотива» и другие игроки.



Сборная тура: Николай Заболотный («Сочи») – 7,3, Дмитрий Рыбчинский («Локомотив») – 8,2, Александр Мартынович («Краснодар») – 7,8, Пабло Кастро («Локомотив») – 7,8, Наир Тикнизян (ЦСКА) – 7,3, Алексей Сутормин («Зенит») – 8,6, Олег Иванов («Уфа») – 7,8, Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 7,7, Зурико Давиташвили («Ротор») – 7,9, Артём Дзюба («Зенит») – 10,0, Владимир Ильин («Ахмат») – 8,1.

Фото: WhoScored

Видеообзор матча «Тамбов» — «Зенит»: