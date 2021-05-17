«Сладко-горький сезон». Крыховяк подвёл итоги розыгрыша РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвёл итоги завершившегося розыгрыша РПЛ.

«Сладко-горький сезон. Непростой первый круг из-за COVID и фантастическая работа во втором. Не вышли в Лигу чемпионов, но родилась команда, которая, если сильно не поменяется, будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Ведран, хотел бы поблагодарить тебя за эти годы. Желаю всего наилучшего и много успехов, и надеюсь, что наши пути пересекутся", — написал Крыховяк на своей странице в «Инстаграме».

По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Ведран Чорлука по окончании сезона покидает московский клуб.