Жиго поблагодарил Тедеско, опубликовав фото его пинка

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил за совместную работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который покидает свою должность по окончании нынешнего сезона.

27-летний француз опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой Тедеско пинает его по «пятой точке». Жиго написал под снимком «Спасибо, тренер», добавив эмодзи рукопожатия и клубных цветов «Спартака».

Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В завершившемся сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65). Доменико Тедеско покидает пост наставника столичного клуба.