Самуэль Жиго стал приоритетной целью ПСВ для усиления обороны

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Нидерландах, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в услугах 27-летнего французского футболиста заинтересован ПСВ. Клуб из Эйндховена хочет усилить оборону опытным игроком и выбрал приоритетной целью Самуэля, который удачно провёл сезон в «Спартаке».
Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В завершившемся сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65). Таким образом, красно-белые выступят в квалификации Лиги чемпионов.
Видеообзор матча «Спартака» с «Ахматом»:
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