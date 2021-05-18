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Тренер ЦСКА Олич высказался о работе в сборной Хорватии на Евро-2020

Тренер ЦСКА Олич высказался о работе в сборной Хорватии на Евро-2020
Максим Хрущ
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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу возможной работы в тренерском штабе сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020.

«Будет очень сложно. ЦСКА начнёт подготовку к сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Так что я точно не смогу остаться в сборной до конца Евро.

Я общался с представителями клуба, но всё сложно. Будет непросто вернуться в штаб сборной Хорватии. Я мог бы вернуться до начала предсезонной подготовки ЦСКА, но не знаю, насколько это помогло бы сборной.

Может, я смогу остаться до первого матча с Англией и уехать после этого. Посмотрим. Мне нужно услышать, что скажут в клубе, а потом я поговорю с Даличем. Точно не смогу остаться со сборной до конца Евро, потому что должен быть с ЦСКА с самого начала сборов», — приводит слова Олича издание Sportske Novosti.

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