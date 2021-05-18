Тренер ЦСКА Олич высказался о работе в сборной Хорватии на Евро-2020

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу возможной работы в тренерском штабе сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020.
«Будет очень сложно. ЦСКА начнёт подготовку к сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Так что я точно не смогу остаться в сборной до конца Евро.
Я общался с представителями клуба, но всё сложно. Будет непросто вернуться в штаб сборной Хорватии. Я мог бы вернуться до начала предсезонной подготовки ЦСКА, но не знаю, насколько это помогло бы сборной.
Может, я смогу остаться до первого матча с Англией и уехать после этого. Посмотрим. Мне нужно услышать, что скажут в клубе, а потом я поговорю с Даличем. Точно не смогу остаться со сборной до конца Евро, потому что должен быть с ЦСКА с самого начала сборов», — приводит слова Олича издание Sportske Novosti.
- 18 мая 2021
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