Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на 8-е место в АПЛ

«Лидс» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на 8-е место в АПЛ
Никита Сербаков
Комментарии

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В первом тайме хозяева были более нацелены на ворота, но «Лидс» сумел сбить атакующий настрой соперника — команды ушил на перерыв с нулями на табло.

Во второй половине встречи преимущество было уже на стороне «павлинов», что и вылилось в первый забитый мяч — на 73-й минуте нападающий гостей Патрик Бэмфорд среагировал на заброс из глубины, «зацепился» за линию офсайда, догнал мяч во вратарской и протолкнул его между ног вратаря.

Видео гола Патрика Бэмфорда:

Окончательный счёт на 95-й минуте установил валлийский полузащитник «Лидса» Тайлер Робертс, со второй попытки поразивший ворота в контратаке.

Видео гола Тайлера Робертса

Подопечные Марсело Бьельсы в 37 матчах набрали 56 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (43) располагаются на 14-м месте.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
18 мая 2021, вторник. 20:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Бэмфорд – 73'   0:2 Робертс – 90+5'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021