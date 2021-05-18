«Лидс» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на 8-е место в АПЛ

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В первом тайме хозяева были более нацелены на ворота, но «Лидс» сумел сбить атакующий настрой соперника — команды ушил на перерыв с нулями на табло.
Во второй половине встречи преимущество было уже на стороне «павлинов», что и вылилось в первый забитый мяч — на 73-й минуте нападающий гостей Патрик Бэмфорд среагировал на заброс из глубины, «зацепился» за линию офсайда, догнал мяч во вратарской и протолкнул его между ног вратаря.
Окончательный счёт на 95-й минуте установил валлийский полузащитник «Лидса» Тайлер Робертс, со второй попытки поразивший ворота в контратаке.
Подопечные Марсело Бьельсы в 37 матчах набрали 56 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (43) располагаются на 14-м месте.
- 18 мая 2021
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