«Манчестер Сити» уже на 10-й минуте матча с «Брайтоном» остался в меньшинстве. Видео

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Идёт 25-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу гостей.



На 10-й минуте «чайки» выполнили длинный заброс к штрафной «Ман Сити», защитник «горожан» Жоау Канселу не сумел перехватить мяч и тут же прихватил нападающего хозяев Дэнни Уэлбека за футболку, сорвав выход один на один. Судья посчитал, что это был фол последней надежды, и удалил 26-летнего португальца.

Видео момента нарушения Жоау Канселу

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии. «Чайки» (38) — на 17-м месте.



Матч первого круга состоялся 13 января и завершился минимальной победой «Ман Сити» со счётом 1:0.