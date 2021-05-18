22-летний Маунт признан лучшим игроком «Челси» в сезоне-2020/2021

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт признан лучшим футболистом «аристократов» в сезоне-2020/2021, информирует официальный сайт клуба.

Голосование проводилось среди болельщиков «Челси» на протяжении девяти месяцев. Маунт стал явным победителем, получив подавляющее большинство голосов.

В нынешнем сезоне Маунт провёл за «Челси» 51 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего британского хавбека в € 60 млн.

Напомним, до конца сезона «Челси» предстоит провести ещё две игры в чемпионате Англии: с «Лестер Сити» и «Астон Виллой». Также «Челси» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», этот матч запланирован на 29 мая.