22-летний Маунт признан лучшим игроком «Челси» в сезоне-2020/2021
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Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт признан лучшим футболистом «аристократов» в сезоне-2020/2021, информирует официальный сайт клуба.
Голосование проводилось среди болельщиков «Челси» на протяжении девяти месяцев. Маунт стал явным победителем, получив подавляющее большинство голосов.
В нынешнем сезоне Маунт провёл за «Челси» 51 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего британского хавбека в € 60 млн.
Напомним, до конца сезона «Челси» предстоит провести ещё две игры в чемпионате Англии: с «Лестер Сити» и «Астон Виллой». Также «Челси» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», этот матч запланирован на 29 мая.
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