Судьи отменили два гола Вернера в первом тайме матча «Челси» — «Лестер». Видео

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит центральный матч 37-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер Сити». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.
На 22-й минуте нападающий хозяев Тимо Вернер направил мяч в ворота «Лестера», успел отпраздновать, но после этого увидел поднятый флажок лайнсмена — офсайд.
А на 35-й минуте Тимо Вернер второй раз в матче поражает ворота гостей, успевает отпраздновать это событие, но после долгого просмотра VAR и этот гол немца отменяется. На этот раз Тимо из вратарской «Лестера» отправил мяч в ворота, но помог себе рукой.
Видео игры рукой Тимо Вернера на 35-й минуте матча «Челси» — «Лестер»
«Лестер Сити» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Челси» (64) — на четвёртом месте.
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