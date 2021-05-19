«Мальорка» добилась возвращения в Ла Лигу

«Мальорка» завоевала право на возвращение в Ла Лигу. Это стало возможным после того, как «Альмерия» уступила на выезде «Картахене» в матче 40-го тура Сегунды со счётом 2:3.

Идущая на третьем месте в турнирной таблице Сегунды «Альмерия» (67 очков) в итоге лишилась шансов догнать расположившуюся на второй строчке «Мальорку» (75 очков).

Напомним, «Мальорка» вылетела из Примеры по итогам сезона-2019/20, когда заняла 19-е место в чемпионате.

Ранее досрочно путевку в Ла Лигу оформил лидирующий в Сегунде «Эспаньол» (78 очков). В матче 38-го тура каталонский клуб сыграл вничью с «Сарагосой» (0:0), гарантировав себе место в Примере на следующий сезон. Команда лишилась математических шансов опуститься ниже второго места.