«ЧФР Клуж» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Румынии

Чемпионом Румынии сезона-2020/21 стал «ЧФР Клуж». Команда обеспечила себе титул после победы над клубом «Ботошани» со счётом 1:0.

Единственный мяч в свои ворота забил Александру Тинганашу. Команда набрала 51 очко и стала недосягаемой для конкурентов.

Для клуба из Клуж-Напоки это четвёртое чемпионство подряд и седьмое в истории.

«Написанных слов слишком мало, чтобы показать ту безграничную радость, которую мы сейчас испытываем! Слишком мало слов, чтобы выразить благодарность вам, болельщикам команды, которые были с нами и в этом сезоне. Нас сбили с ног, но мы каждый раз вставали, борясь до последней капли пота. Теперь мы пишем прекрасную новую главу богатой истории нашего клуба, которую мы посвящаем болельщикам!», – говорится на сайте клуба.