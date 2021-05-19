«ЧФР Клуж» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Румынии
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Чемпионом Румынии сезона-2020/21 стал «ЧФР Клуж». Команда обеспечила себе титул после победы над клубом «Ботошани» со счётом 1:0.
Единственный мяч в свои ворота забил Александру Тинганашу. Команда набрала 51 очко и стала недосягаемой для конкурентов.
Для клуба из Клуж-Напоки это четвёртое чемпионство подряд и седьмое в истории.
«Написанных слов слишком мало, чтобы показать ту безграничную радость, которую мы сейчас испытываем! Слишком мало слов, чтобы выразить благодарность вам, болельщикам команды, которые были с нами и в этом сезоне. Нас сбили с ног, но мы каждый раз вставали, борясь до последней капли пота. Теперь мы пишем прекрасную новую главу богатой истории нашего клуба, которую мы посвящаем болельщикам!», – говорится на сайте клуба.
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