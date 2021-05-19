«Зенит» обыграл «Сочи» в матче молодёжного первенства России
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В 8-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 15-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Зенита» Евгений Ким.
«Зенит» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы I плей-офф молодёжного первенства России сезона-2020/2021. «Сочи» (29) — на последнем, десятом месте. Лидером группы является московский ЦСКА (64).
Напомним, после 18 туров молодёжного первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу I, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу II, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.
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