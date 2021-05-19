Ловрен — об уходе из «Ливерпуля»: я ни о чём не жалею

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своём отношении к «Ливерпулю».

«Я ни о чём не жалею. Когда принял решение об уходе из «Ливерпуля», это было правильным поступком в тот момент. В карьере приходится время от времени менять клубы. Я принял это. Довольно быстро пошёл дальше, потому что сразу же сосредоточился на новом вызове с «Зенитом».

Всё ещё смотрю матчи «Ливерпуля», когда у меня есть время, а также испанскую, немецкую и французскую лиги. В каждой лиге у меня есть партнёры по сборной Хорватии или футболисты, с которыми я играл. Конечно, я всё ещё люблю «Ливерпуль» и хочу, чтобы они преуспевали. Немного общаюсь с Шакири, с капитаном Джорданом Хендерсоном, а также с Джини Вейналдумом. Но Салах для меня на первом месте», — цитирует Ловрена Goal со ссылкой на The Athletic.

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. Ранее хорватский футболист выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер» (Запрешич).