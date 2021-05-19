Серхио Регилон забил 1000-й автогол в истории АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне принимает бирмингемскую «Астон Виллу». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей. Этот матч ознаменовался юбилейным автоголом в истории АПЛ.
На 20-й минуте защитник «шпор» Серхио Регилон неудачно прервал подачу в собственную штрафную, и мяч по замысловатой траектории влетел в угол собственных ворот. Этот автогол стал 1000-м забитым мячом в собственные ворота в истории английской Премьер-лиги, сообщает Opta Sport.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Для достижения этой отметки понадобилось 10 483 дня. Автором первого забитого мяча в истории АПЛ стал Марк Кроссли. Вратарь «Ноттингем Форест» поразил собственные ворота в августе 1992 года.
Видео 1000-го автогола в истории АПЛ
«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бирмингемцы (49) — на 11-м месте.
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