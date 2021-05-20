Джеррард и Бергкамп включены в Зал славы АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила о пополнении в образованном недавно Зале славы лиги.
Накануне, 19 мая, в Зал славы был включён бывший нападающий лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп, а сегодня к нему присоединился легендарный полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
Напомним, первыми в Зал славы попали форварды Алан Ширер и Тьерри Анри. Третьим номинантом стал Эрик Кантона, который возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение в Зал славы. Аналогичным образом были отобраны Рой Кин и Фрэнк Лэмпард. В дальнейшем подобным образом будет отобран ещё один футболист.
Бергкамп выступал за «Арсенал» с 1995 по 2006 год. В составе «канониров» голландец — трёхкратный чемпион Англии и обладатель четырёх Кубков и Суперкубков страны.
Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры — с 1998 по 2015 год. С красными он завоевал два Кубка и Супекубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА.
- 20 мая 2021
-
11:49
-
11:48
-
11:40
-
11:37
-
11:37
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:17
-
10:54
-
10:47
-
10:38
-
10:30
-
10:25
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:29
-
09:24
-
08:57
-
08:37
-
08:30
-
07:03
-
05:27
-
04:42
-
04:21
-
04:02
-
02:00
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:37
-
00:36
-
00:21