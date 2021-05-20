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Джеррард и Бергкамп включены в Зал славы АПЛ

Джеррард и Бергкамп включены в Зал славы АПЛ
Михаил Рождественский
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила о пополнении в образованном недавно Зале славы лиги.

Накануне, 19 мая, в Зал славы был включён бывший нападающий лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп, а сегодня к нему присоединился легендарный полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Напомним, первыми в Зал славы попали форварды Алан Ширер и Тьерри Анри. Третьим номинантом стал Эрик Кантона, который возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение в Зал славы. Аналогичным образом были отобраны Рой Кин и Фрэнк Лэмпард. В дальнейшем подобным образом будет отобран ещё один футболист.

Бергкамп выступал за «Арсенал» с 1995 по 2006 год. В составе «канониров» голландец — трёхкратный чемпион Англии и обладатель четырёх Кубков и Суперкубков страны.

Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры — с 1998 по 2015 год. С красными он завоевал два Кубка и Супекубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА.

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