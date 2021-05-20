Видеообзор победы «Арсенала» в матче с «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проиграл «Арсеналу» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 1:3.
На 36-й минуте вингер гостей Николя Пепе после подачи с фланга в одно касание послал мяч в нижний угол ворот. «Орлы» отыгрались 62-й минуте — после навеса со штрафного удара нападающий Кристиан Бентеке оторвался от опекуна и головой переправил мяч в ворота «Арсенала». Победу «канониру» на 91-й минуте принёс форвард Габриэл Мартинелли, забивший с близкого расстояния после подачи. Окончательный счёт на 95-й минуте установил Пепе, оформив дубль.
«Арсенал», набрав 58 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (44) располагается на 13-й строчке.
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