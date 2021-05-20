Нападающий «Вулверхэмптона» будет обязан до завершения карьеры играть в защитном шлеме

Нападающий «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Мексики Рауль Хименес продолжает восстанавливаться от чудовищной травмы, полученной в ноябре 2020 года.



Как сообщает Sky Sports, Рауль до завершения карьеры будет выступать в защитном шлеме.



«Хименес получил серьёзнейшую травму полгода назад, 29 ноября, и перенёс экстренную операцию по поводу перелома черепа в одной из больниц Лондона.



Его череп заживает достаточно хорошо, однако мексиканец всю оставшуюся карьеру будет носить защитный шлем во время матчей, чтобы покрыть область травмы. Одни из лучших врачей в этой области признали его организм достаточно сильным, чтобы он смог продолжить карьеру игрока, но он должен обязательно делать это в защитном шлеме.



С начала марта Рауль смог перейти от базовой физической нагрузки к полноценной тренировке профессионального футболиста, за исключением силовой борьбы в воздухе и полноценной игры головой. В последние дни он получил разрешение врачей на то, чтобы начать и эту деятельность.



Мы надеемся и ожидаем, что Рауль Хименес сможет сыграть полноценную роль в успехах «Вулверхэмптона» в сезоне-2021/2022», — сказал глава медицинского штаба «волков» Мэтт Перри.

Напомним, на 5-й минуте матча 10-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» случилось страшное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, рана на протяжении всего первого тайма кровоточила и не позволила ему доиграть встречу до конца. У Хименеса всё выглядело куда серьёзнее. Пауза в матче затянулась на 10 минут, пока Рауля пытались привести в сознание и погрузить на носилки. В итоге Хименеса унесли с поля — ему потребовалась кислородная маска.

Видео момента столкновения Рауля Хименеса и Давида Луиса

30-летний мексиканец в АПЛ сезона-2020/2021 провёл 11 матчей и забил три мяча. «Вулверхэмптон» в 37 матчах набрал 45 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.