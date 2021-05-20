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Сафонов — о вызове в сборную России: спасибо за доверие, за шанс проявить себя

Сафонов — о вызове в сборную России: спасибо за доверие, за шанс проявить себя
Андрей Панков
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал свой вызов в национальную команду в рамках подготовки к Евро-2020, а также рассказал о процессе перехода из молодёжной команды в основную.

«Грубо говоря, я был немного не готов, потому что понимал: моя травма, набор формы не позволили показать всё, на что я готов. Наверное, в сезоне я показывал не самую лучшую форму, но к его концу поднабрал. Хочу сказать спасибо за доверие, за шанс проявить себя, тренироваться, быть в команде в такой важный период.

Переход из молодёжной команды в основную стараются сделать как можно проще. Я уже был на сборе, меня забирали из молодёжной команды. Атмосфера везде прекрасная, ребята принимают как своего. Переход проходит просто, все понимают, что у нас одна цель и мы движемся к ней. Есть ли ощущение разделения между первым и вторым номером сборной? Это не ощущается, потому что все общаются спокойно, каждый должен быть готов играть. А там уже решение тренера — кого поставят. Я не могу знать, кто точно будет играть.

В любом случае буду готов сам, стану готовить своих напарников, чтобы мы выжали максимум в следующей игре. Всё зависит от доверия тренера. Единственное, что могу сделать, — быть готовым к тому, что моя помощь понадобится команде. С сегодняшнего дня я начал готовиться, должен показать, что состоятельно готов и тренеры могут на меня надеяться. Сделаю всё возможное», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матчи Евро пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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