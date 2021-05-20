Черчесов — о матче с Бельгией на Евро: уже играли с ними, было зрелищно и результативно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы — 2020.
«Любая игра идёт в плюс, если ты хорошо готов. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы не выбираем соперника, Бельгия — уже который год первая в рейтинге ФИФА. Сложная встреча, это вообще матч открытия для нас. Мы уже играли с бельгийцами, игры проходили зрелищно и результативно.
Важно иметь домашний стадион и свою поддержку. Но важнее наша готовность, чтобы соответствовать уровню соперников и соревнований.
На сегодняшней тренировке выполнили всё то, что планировали. Завтра проведём тест, узнаем, кто и в каком состоянии находится. Будем знать, над чем работать как нам, так и каждому из футболистов», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 мая 2021
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