Черчесов — о матче с Бельгией на Евро: уже играли с ними, было зрелищно и результативно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы — 2020.

«Любая игра идёт в плюс, если ты хорошо готов. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы не выбираем соперника, Бельгия — уже который год первая в рейтинге ФИФА. Сложная встреча, это вообще матч открытия для нас. Мы уже играли с бельгийцами, игры проходили зрелищно и результативно.

Важно иметь домашний стадион и свою поддержку. Но важнее наша готовность, чтобы соответствовать уровню соперников и соревнований.

На сегодняшней тренировке выполнили всё то, что планировали. Завтра проведём тест, узнаем, кто и в каком состоянии находится. Будем знать, над чем работать как нам, так и каждому из футболистов», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.