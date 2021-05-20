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Черчесов рассказал, когда к сборной России присоединятся легионеры

Черчесов рассказал, когда к сборной России присоединятся легионеры
Андрей Панков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, когда к национальной команде присоединятся футболисты, выступающие за пределами Российской Премьер-Лиги.

«23 мая они проведут последние матчи в своих чемпионатах. Конечно, мы хотим, чтобы они прибыли 24 числа… Мы общались, но у кого-то собрание на следующий день, у других — ещё что-то. Надеемся, 24 мая все будут на месте. Самый поздний — 25 числа.

Попросили ли резервистов остаться в Москве? Резервисты — неправильное слово, они такие же члены команды, как и мы. Другое дело, любой футболист должен знать, что хоть его с нами нет, но внутренне он должен быть готов: поддерживать себя в хорошем состоянии, чтобы при любой возможности мог присоединиться к нам. Наши тренеры общались с ними, они получили рекомендации», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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