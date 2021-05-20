17-летний Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в мае
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком московского «Динамо» в мае, информирует клубная пресс-служба в "Инстаграме". Для 17-летнего российского хавбека это второе звание лучшего футболиста команды за последние три месяца.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в € 3,5 млн. Арсен является воспитанником академии «Динамо».
Напомним, Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы. Он отметился голом в матче 1-го тура групповой стадии молодёжного чемпионата Европы (U-21) со сборной Исландии (4:1) в возрасте 17 лет.
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