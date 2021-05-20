Украинского тренера пожизненно отстранили от футбола за организацию договорных матчей

Апелляционный комитет украинской ассоциации футбола принял решение пожизненно отстранить от футбола бывшего тренера украинского клуба «Сумы» Александра Севидова.



Ранее КДК УАФ запретил тренеру любую футбольную деятельность сроком на пять лет из-за организации договорных матчей. Севидов просил отменить решение, а Комитет по этике и честной игре УАФ просил изменить решение и отстранить тренера пожизненно. В итоге было принято изменить решение КДК, полностью удовлетворив жалобу комитета по этике. Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в г. Лозанна.



Прежде сообщалось, что Севидов планирует продолжить тренерскую работу в детско-юношеской спортивной школе и академии футбольного клуба «Минай».