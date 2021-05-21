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Глава федерации футбола Кургана похитил средства на питание детей-спортсменов

Глава федерации футбола Кургана похитил средства на питание детей-спортсменов
Артур Иванов
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Областная прокуратура вынесла приговор руководителю федерации футбола Курганской области Евгению Рассказову по делу о мошенничестве. Его признали виновным в совершении четырёх преступлений, включая махинации с едой спортсменов, сообщает URA.RU.

Рассказов в 2018 году похитил деньги ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области». Средства предназначались для усиленного питания детей-спортсменов во время тренировок по футболу и покупки наградной атрибутики, в том числе мячей. Общая сумма ущерба от действий руководителя составила 229 тысяч рублей.

Суд назначил Рассказову наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

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