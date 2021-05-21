Павлюченко: играть в Англии и играть в России — это как «Мерседес» и «Жигули»

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал об особенностях жизни футболиста в Лондоне и соперничестве местных футбольных клубов.

«Когда-то я зашёл в район «Арсенал» в Лондоне. Я приехал в гости к Андрею Аршавину. Вышел из машины, а меня чёрненькие увидели и сказали мне, чтобы я больше туда не приезжал. У них там всё серьезно — это как «Спартак» и ЦСКА. Они гнали меня: «Уезжай отсюда!» Больше я в этот район не приезжал.

Билялетдинов рассказывал, что у «Ливерпуля» и «Эвертона» тоже так. Половина города за одних, половина — за других. Он рассказывал, что когда попал в какой-то паб, думал, что болельщики «Ливерпуля» его убьют.

В Англии даже пожёстче, чем в России. Для них футбол — это всё. Они сумасшедшие люди в плане футбола. Играть в Англии и играть в России — это разные вещи, как «Мерседес» и «Жигули», — сказал Павлюченко в беседе на YouTube-канале «Поз и Кос».