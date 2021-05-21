Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко: играть в Англии и играть в России — это как «Мерседес» и «Жигули»

Павлюченко: играть в Англии и играть в России — это как «Мерседес» и «Жигули»
Максим Хрущ
Комментарии

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал об особенностях жизни футболиста в Лондоне и соперничестве местных футбольных клубов.

«Когда-то я зашёл в район «Арсенал» в Лондоне. Я приехал в гости к Андрею Аршавину. Вышел из машины, а меня чёрненькие увидели и сказали мне, чтобы я больше туда не приезжал. У них там всё серьезно — это как «Спартак» и ЦСКА. Они гнали меня: «Уезжай отсюда!» Больше я в этот район не приезжал.

Билялетдинов рассказывал, что у «Ливерпуля» и «Эвертона» тоже так. Половина города за одних, половина — за других. Он рассказывал, что когда попал в какой-то паб, думал, что болельщики «Ливерпуля» его убьют.

В Англии даже пожёстче, чем в России. Для них футбол — это всё. Они сумасшедшие люди в плане футбола. Играть в Англии и играть в России — это разные вещи, как «Мерседес» и «Жигули», — сказал Павлюченко в беседе на YouTube-канале «Поз и Кос».

Новость по теме
Роман Павлюченко назвал единственный стадион в Англии, который ему не нравился
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021