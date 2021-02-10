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Роман Павлюченко назвал единственный стадион в Англии, который ему не нравился

Роман Павлюченко назвал единственный стадион в Англии, который ему не нравился
Футбол / Англия 0
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Бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал об атмосфере на стадионах в английской Премьер-лиге.

«По атмосфере и болельщикам лучшие — точно «Ливерпуль». На «Энфилде» поют так громко, что не слышно свистка. Один раз, сидя на скамейке, из-за гула не мог поговорить с партнёром рядом. А так все стадионы классные: «Олд Траффорд», арена «Арсенала».

Не нравился мне только один — стадион «Фулхэма», где в раздевалке переодевались только 11 человек стартового состава, потому что остальным места просто не хватало», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» из московского «Спартака» летом 2008 года. Сумма трансфера составила € 17,4 млн. В составе «шпор» Роман провёл 78 матчей и забил 21 гол.

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