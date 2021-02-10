Роман Павлюченко назвал единственный стадион в Англии, который ему не нравился

Бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал об атмосфере на стадионах в английской Премьер-лиге.



«По атмосфере и болельщикам лучшие — точно «Ливерпуль». На «Энфилде» поют так громко, что не слышно свистка. Один раз, сидя на скамейке, из-за гула не мог поговорить с партнёром рядом. А так все стадионы классные: «Олд Траффорд», арена «Арсенала».



Не нравился мне только один — стадион «Фулхэма», где в раздевалке переодевались только 11 человек стартового состава, потому что остальным места просто не хватало», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» из московского «Спартака» летом 2008 года. Сумма трансфера составила € 17,4 млн. В составе «шпор» Роман провёл 78 матчей и забил 21 гол.

О чём говорят футболисты. Павлюченко и Кэхилл берут друг у друга интервью про страх и вино Вспоминают худший английский стадион и проходят тест на знание РПЛ.