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Вальверде: скажу внукам, что Месси мог обойти семерых и забить, они ответят, что это чушь

Вальверде: скажу внукам, что Месси мог обойти семерых и забить, они ответят, что это чушь
Максим Лесовой
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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, как бы описал форварда каталонского клуба Лионеля Месси своим внукам.

«К тому времени появятся и другие игроки, которые уже повлияют на эти поколения и Месси немного забудут. В старости я расскажу своим внукам, что был игрок, который мог обвести семерых и забить гол, и они скажут мне, что я несу чушь. Это случай, похожий на случай Ди Стефано, матчи в исполнении которого мы не все видели. К счастью, сейчас есть много записей, так что они смогут наслаждаться Месси», — приводит слова Вальверде Sport.es.

Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 по 2020 год. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.

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