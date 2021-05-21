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Маркус Рашфорд возглавил список благотворителей Великобритании по итогам 2020 года

Маркус Рашфорд возглавил список благотворителей Великобритании по итогам 2020 года
Никита Сербаков
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд стал самым молодым человеком, когда-либо возглавлявшим список пожертвований Sunday Times — ежегодный показатель благотворительности среди сверхбогатых британцев.

По информации Sky Sports, рейтинг отражает суммы, пожертвованные или собранные на благотворительность. Рашфорд, чьё состояние оценивается в € 16 млн, успешно лоббировал в правительстве Великобритании политику бесплатного школьного питания во время пандемии коронавируса, гарантируя, что нуждающиеся дети будут получать бесплатное питание в течение всех летних каникул.

Усилия Рашфорда в качестве посла FareShare помогли собрать примерно € 25 млн дополнительных пожертвований на благотворительность.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон также фигурирует в списке крупнейших благотворителей этого года, заняв шестое место. 30-летний англичанин помог собрать около € 6 млн для NHS (национальная медицинская служба Великобритании), призвав футболистов английской Премьер-лиги помочь государству в разгар пандемии коронавируса.

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