Фёдор Кудряшов: сезон в Турции получился неудачным. Решение о контракте приму после Евро

Защитник сборной России и «Антальяспора» Фёдор Кудряшов высказался о ситуации со своим контрактом с турецким клубом, который истекает этим летом.



«По поводу своего контракта я не думаю, отложил все дела и сконцентрировался на сборной. Около 90 процентов на то, что не буду обсуждать эти вопросы сейчас. Все решения будут после Евро.



Сезон в Турции получился неудачным. Концовка сезона была смазана, особенно после мартовских игр сборной, когда вернулся. Сам чувствовал, что где-то что-то потерял, да и финал Кубка проиграли («Антальяспор» потерпел поражение от «Бешикташа» со счётом 0:2. — Прим. «Чемпионата»). Почему загоревший? Не отдыхал, просто в Анталье хорошая погода в последнее время. Хочешь не хочешь — но загоришь», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.