Захарян: с Жирковым сначала был на «вы», но в процессе работы перешли на «ты»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян поделился эмоциями от вызова в национальную команду.
«Я очень горд появлением в сборной. Это мечта, тем более перед чемпионатом Европы. С Черчесовым лично ещё не говорил, но мы понимаем, что надо подойти к матчам в оптимальной форме, ответственно готовимся. Спокойно расцениваю перемены в жизни – это футбол. Показываешь хорошую игру, и всё идёт вверх. Это моя профессия, я к этому отношусь спокойно.
Старшие ребята приняли отлично – все поздравили с вызовом, в сборной очень хороший коллектив. Сначала немного волновался: как всё пройдёт? С Жирковым сначала был на «вы», но в процессе работы перешли на «ты».
Впечатления от тренировок и двусторонки? Тут совсем другой уровень – всё быстро, интенсивно. Я стараюсь адаптироваться, пока только второй день здесь. Но через время, думаю, адаптируюсь и буду на таком же уровне. Спустя рукава никто не тренируется, а я тем более – я молодой, мне надо работать в два раза больше. Работа интенсивная и тяжёлая», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 21 мая 2021
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