Марко Николич подписал с «Локомотивом» новый контракт на 3 года

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подписал с железнодорожниками новый контракт. Соглашение сторон рассчитано на три года, информирует официальный сайт московского клуба.

«Каждому тренеру необходимо время для построения боеспособного коллектива. Нынешней весной мы увидели значительный прогресс в действиях как всей команды, так и отдельных игроков. Довольны тем, что с главным тренером подписан новый контракт, считаем его срок оптимальным для создания команды, которая будет способна добиваться успеха как в России, так и на европейской арене», — сказал генеральный директор «Локомотива» Валерий Леонченко.

Николич возглавил «Локомотив» перед заключительной частью сезона-2019/2020, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. Команда по итогу сохранила второе место и вышла в Лигу чемпионов, где финишировала четвёртой в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбургом».



В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».