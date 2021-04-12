Известный агент уверен, что тренер «Локомотива» Николич через 4-5 лет возглавит «Ювентус»

Известный сербский агент Деян Йоксимович, выступавший посредником при назначении Марко Николича на пост главного тренера «Локомотива», высказался о специалисте после победы железнодорожников в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).



«Я не сомневаюсь в Марко. Ищет ли «Локомотив» нового тренера? Всё возможно, такова жизнь. Сейчас команда проиграет два-три матча — и будут искать.



Доказал ли Николич, что он сильнее Сёмина? Нет, Сёмин — легенда клуба. Но Марко ещё молодой, ему 41 год. Я знаю, что через четыре-пять лет он будет тренировать «Ювентус». Я уверен, знаю это. Посмотрите через четыре года», — сказал Йоксимович в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.



«Локомотив», набрав 46 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сократила отставание от располагающегося строчкой выше «Спартака» до 1 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).

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