Глава «Локомотива»: генеральный спонсор стабильно поддерживает клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе клуба, а также прокомментировал ситуацию с бюджетом команды.



«Серьёзных изменений в штабе Марко Николич не планировал. Мы рады, что легенды «Локомотива» входят в тренерский штаб. Очень рассчитываем, что Чорлука тоже пополнит ряды работников тренерского штаба. Я сегодня разговаривал с Марко, у всех есть такое желание. Надеюсь, так и будет.



Бюджет, конечно, меняется. Призовые за выход в Лигу чемпионов другие, чем за выход в Лигу Европы. Что касается генерального спонсора, то поддержка клуба со стороны РЖД стабильная и неизменная», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.



По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.



Николич возглавил «Локомотив» перед заключительной частью сезона-2019/2020, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. Сегодня стало известно, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич подписал с железнодорожниками новый контракт. Соглашение сторон рассчитано на три года.

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