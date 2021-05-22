Де Дзерби может взять Бога с собой в «Шахтёр»

Жереми Бога объявил, что покинет «Сассуоло» летом и может отправить вслед за главным тренером клуба Роберто Де Дзерби, который близок к назначению в донецкий «Шахтёр».



«Когда я приехал в Италию к этому тренеру, я был шокирован интенсивностью тренировок. Я никогда раньше не говорил ничего подобного, но Де Дзерби имеет четкие идеи и много работает на тактическом уровне. Это сложно, но зато помогает игрокам совершенствоваться. Если вы не сделаете упражнение в лучшем виде, вы можете остаться на поле до следующего утра, это не его проблема.



Хочу сделать шаг вперед в карьере, и если есть возможность последовать за тренером, то почему бы и нет? Это не значит, что я буду следовать за ним повсюду, мне нужно видеть, что он решит и что произойдет в конце сезона. Я не ставлю крест на вариантах", — приводит слова Бога Football Italia.



24-летний футболист перешёл в Сассуоло из Челси в 2018-м году. У Бога 18 голов и семь передач в 89-ти матчах за итальянский клуб.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби может взять с собой на Украину нескольких игроков из итальянского клуба.

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